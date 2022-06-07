"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационного поезда на вторник, 7 июня. Компания назначила на сегодняшний день один дополнительный рейс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю". Эвакуационный поезд на 7 июня 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов В "Укрзализныце" отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут меняться, поэтому необходимо проверять актуальную информацию на сайте компании. Напомним, 5 июня российские кафиры обстреляли территорию Дарницкого вагоноремонтного завода (ДВРЗ) в Киеве. Ракетные удары повредили цеха, и один сотрудник получил ранения. Министерство обороны РФ заявило, что причиной удара стало то, что якобы на территории завода размещались танки. Чтобы это опровергнуть "Укрзалізниця" пригласила журналистов, убедится, что на ДВРЗ нет военной техники. Мы также писали о том, что из-за повышенного спроса "Укрзалізниця" запускает новый поезд из Перемышля в Запорожье. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.