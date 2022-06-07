Ежемесячно для содержания одного российского военнопленного необходимо 3 тысячи гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра юстиции Украины Дениса Малюски. Данная сумма тратится на питание, одежду, средства гигиены и коммунальные платежи. Кроме того, деньги уходят на расходы на медицинское оборудование, лекарства и зарплату персонала. "Такие расходы оправданы, ведь условия содержания военнопленных должны соответствовать Женевской конвенции. Полный доступ к таким лицам и представители Красного Креста", — заявил Малюска. Он также отметил, что задача минимум – удерживать российских военнопленных в таких условиях, чтобы потом никто не говорил, что их пытают и совершают над ними военные преступления. "Российские военнопленные – это, в первую очередь, обменный фонд, чтобы освободить наших украинских защитников из вражеского плена", – подчеркнул министр. Напомним, для российских военнопленных в Украине был создан лагерь, в котором находятся лица, которых не скоро будут обменивать. Ранее Денис Малюска рассказал о том, что в Украине будут изымать имущество у тех, кто поддерживал российскую агрессию или сотрудничал с оккупантами. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.