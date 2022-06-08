В Украине не ожидается дефицит продуктов потому, что внутреннее производство значительно превышает потребление. Однако оккупация юга Украины и склонность населения делать запасы может привести к определенным проблемам. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ). "Украина – крупная аграрная страна, которая не только кормит себя, но и обеспечивает ключевыми продуктами питания большую долю населения нашей планеты. Поэтому глобально говорить о дефиците продуктов питания оснований нет", — сказала она. В то же время она отметила, что есть некоторые исключения. Во-первых, они вызваны временной ограниченностью доступа на территории Украины, специализирующиеся на выращивании определенных культур. В частности, оккупированные Херсонская часть Запорожской областей специализируются на промышленном выращивании черешни, перцев, лука, баклажанов, дынь и арбузов. Кроме того, проблемы возникают из-за ажиотажного спроса со стороны населения, что связано с желанием сделать запасы продовольствия во время военного положения (гречка). "Однако недостаток этих продуктов может быть перекрыт посредством импортных поставок нашими партнерами и поступлением урожая нового года на других территориях Украины", — сказала она. Как сообщало РБК-Украина, высокие цены на ранние овощи держатся из-за того, что не поступает продукция из оккупированных областей юга Украины. Они могут подешеветь только через месяц. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.