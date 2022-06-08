Ремонт единственного российского авианосного корабля "Адмирал Кузнецов" из-за выявленных дефектов снова затягивается. Корабль вернется в строй не раньше 2024 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Кузнецов, спущенный на воду в 1985 году, должен был выйти из дока после ремонта в 2023 году. Но обнаруженные новые дефекты на корабле заставили инженеров продлить время ремонта еще на год. В декабре 2019 года, по меньшей мере, один военнослужащий погиб и 12 человек получили ранения в результате пожара на борту корабля. В прошлом году он получил повреждения во время ремонтных работ, когда плавучий док, в котором он находился, затонул, и на его палубу упал кран. Напомним, что Google открыл спутниковые изображения стратегических объектов Российской Федерации. Теперь их можно посмотреть в хорошем качестве. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.