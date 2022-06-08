Российские захватчики 7 мая совершили обстрелы трех общин и Шосткинского района Сумской области. Враг применял минометы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого. Днем враг вел огонь из артиллерии по Великописаревскому и Юнаковскому общинам. Был прилет из миномета по Краснопольскому району. Вечером кафиры начали бить из минометов по территориям Шосткинского района. Все обстрелы россияне производили с территории РФ. Как сообщил Живицкий, по предварительным данным, разрушений и пострадавших в результате вражеских обстрелов нет. Напомним, 6 июня российские войска утром накрыли массированным минометным огнем пограничные населенные пункты Сумской области и также обстреляли свой поселок. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.