Принудительная мобилизация в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также полная цензура информации о погибших военнослужащих усиливают напряжение в России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW. Усилия Москвы по цензуре информации о погибших и раненых военнослужащих усиливают напряжение внутри страны и противодействие войне в России. В Институте изучения войны также отметили, что российские войска, вероятно, установили контроль над большей частью жилого сектора Северодонецка и провели штурм украинских позиций в промышленной зоне за минувшие сутки. Операционная среда в городе остается изменчивой. Войска РФ продолжают продвигаться на Славянск, юго-восточнее района Изюма и западнее лимана, пытаясь прорвать украинскую оборону, остановившую большинство прямых фронтальных штурмов из Изюма. Оккупанты начали отводить позиции в Запорожской области или для ротации понесли потери подразделений в тыл, или для усиления обороны России на северо-западе Херсонской области. Российским войскам не удалось вернуть передовые позиции на западном берегу реки Ингулец, находящиеся под контролем ВСУ. Напомним, 6 июня российские войска утром накрыли массированным минометным огнем пограничные населенные пункты Сумской области и также обстреляли свой поселок. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.