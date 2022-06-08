Администрация президента США работает вместе с международными партнерами по возможности обеспечить Украину эффективными противокорабельными ракетами. Вашингтон поддерживает постоянные контакты с Киевом для удовлетворения запросов по оружию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки". Представитель Белого дома заявил, что США остаются крупнейшим поставщиком оборонной помощи Украине. "Мы поддерживаем Украину и работаем, чтобы помочь ей улучшить ее береговую оборону. В рамках этих усилий мы предоставляем Украине беспилотные суда береговой обороны, мы также сотрудничаем с союзниками и партнерами по предоставлению Украине противокорабельных ракет и систем", — приводит издание слова официального представителя. Ранее правительство Британии пообещало Украине поставить партию высокотехнологичных ракет Brimstone. Они должны помочь ВСУ деблокировать украинские порты. Напомним, РБК-Украина писала о том, что США уже разместили четыре системы залпового огня HIMARS в Европе, которые передадут нашей армии. Также Пентагон рассказал о том, как будет учить наших бойцов пользоваться тяжелой артиллерией. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.