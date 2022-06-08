Соединенные Штаты выиграли судебный процесс по аресту российской суперяхты на Фиджи, около часа взяли судно под свой контроль стоимостью 325 миллионов долларов и увели его с южной части Тихого океана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News. Решение суда стало значительной победой в США, поскольку Вашингтон регулярно сталкивается с препятствиями в своих попытках арестовать активы российских олигархов по всему миру. США забрали из Фиджи судно в течение часа, чтобы гарантировать, что яхта не будет вовлечена в какие-либо дальнейшие судебные тяжбы. Представители исполнительной службы США сменили флаг на яхте и увели ее в Новую Зеландию. Арестованную яхту "Амадея" связывают с российским олигархом Сулейманом Керимовым. Яхта длиной 106 метров оснащена аквариумом с живыми лобстерами, раскрашенным вручную пианино, бассейном и большой вертолетной площадкой. Ранее сообщалось, что США наложили санкции на две яхты, связывающие с президентом России Владимиром Путиным. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.