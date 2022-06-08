Разведка США в сфере кибербезопасности призвала крупные американские компании оставаться в состоянии повышенной готовности к кибератак со стороны России. До сих пор риск вредоносных действий со стороны российских хакеров оценивается как высокий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal. "По данным разведки США, угроза была и остается реальной. РФ владеет возможностями, с которыми нужно быть осторожными, и сейчас они находятся в стадии принятия решения", — подчеркнул директор по вопросам кибербезопасности Агентства национальной разведки США Роберт Джойс. В феврале США начали кампанию Shields Up, которая должна усилить защиту сетей частных компаний, прежде всего, технологических гигантов и других крупных производителей. Мы также писали, что российские хакеры совершили кибератаку на сайт горсовета Львова. Злоумышленники похитили часть рабочих файлов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.