Известная украинская теннисистка Элина Свитолина стала вторым посольством фандрейзинговой платформы United24. Проект инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сайт Офиса президента. Амбасадорку представили во время онлайн-встречи с главой государства, вице-премьер-министром — министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и координатором платформы Ярославой Гресь. Согласно сообщению, к видеоконференции присоединился первый посол United24 Андрей Шевченко, вместе с которым Элина Свитолина продолжит объединять мировое спортивное сообщество вокруг помощи Украине. Президент поблагодарил Элину Свитолину за активную позицию, которую спортсменка заняла с первых дней войны, и отметил, что важно рассказывать об Украине в мире. "Чтобы внимание к Украине не снижалось, нужно активно рассказывать о нас людям из других стран. Поэтому среди ключевых задач United24 – не только фандрейзинг, но и дополнительное внимание к Украине, к нашей борьбе за свободу", – отметил Зеленский. Как напомнили в офисе президента, за первые четыре недели работы фандрейзинговой платформы United24 на нужды Украины собрано более 52,5 млн. долларов. Напомним, Кабинет Министров утвердил Положение О Едином государственном web-портале для сбора пожертвований в поддержку Украины United24. Создание и ввод в эксплуатацию портала поручено Министерству цифровой трансформации. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.