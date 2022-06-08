Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман встретилась во вторник в Сеуле с замминистра иностранных дел Украины Дмитрием Сеником. Дипломаты обсудили, в том числе, вывоз украинского зерна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа США. Венди Шерман находится с официальным визитом в Южной Корее. По словам официального представителя Госдепартамента Неда Прайса, в ходе встречи Шерман подчеркнул жесткую и постоянную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом неспровоцированной агрессии со стороны России. Заместитель госсекретаря представила обновленную информацию об американской помощи Украине, включая помощь в сфере безопасности, гуманитарной и экономической помощи, а также бюджетную поддержку и помощь в реализации долгосрочных инициатив. "Шерман и Сеник также обсудили влияние войны, развязанной Россией, на глобальную продовольственную безопасность и заинтересованность Соединенных Штатов в доставке украинского зерна на международные рынки", — говорится в сообщении. Напомним, на днях российские СМИ сообщили, что Турция вместе с Россией и Украиной якобы согласовали дорожную карту вывоза зерна из Одессы. Но американское издание Bloomberg рассказало, что Украина не принимала в этом участия. Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Украину не приглашали на переговоры по разблокированию экспорта зерна в Турцию. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.