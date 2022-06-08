Гороскоп на июль 2022 года расскажет о трех знаках Зодиака, в жизнь которых ворвутся большие перемены. Кому-то удастся добиться новых высот в карьере и финансах, кому-то в любви, а некоторым – в саморазвитии и личностном росте. Об этом пишет Lady Health. Близнецы Июль 2022 года благоприятен для Близнецов в плане саморазвития. Звезды советуют использовать это время с максимальной пользой для себя. Если вы давно хотели научиться водить машину или выучить иностранный язык, самое время взяться за работу. Астрологи предупреждают: одинокие представители знака могут влюбиться. Чувства могут оказаться настолько сильными, что через некоторое время вы захотите съехаться или даже узаконить отношения. Дева Девам будет везти в любви. У одиноких представителей знака в июле ожидается несколько интересных знакомств. Вполне возможно, что некоторые смогут завязать романтические отношения с долгосрочной перспективой. А вот семейным представителям знака пора бы уделить пристальное внимание детям. Они очень в вас нуждаются, и в ваших руках сейчас что-то изменить. Стрелец Стрельца астрологи называют самым везучим знаком середины лета! Июль будет удачным для знака во всех отношениях. При этом везение Стрельца в июле – это результат приложенных ранее усилий. Начальство уже давно присматривается к вам в качестве главного претендента на повышение. Поэтому сбавлять взятые ранее темпы не стоит, чтобы не разочаровать руководство в избранной кандидатуре. Ранее астролог также предоставила детальный индивидуальный прогноз для каждого знака Зодиака. Также мы писали о парах знаков Зодиака, которые не подходят друг другу ни в любви, ни в работе, ни в дружбе.