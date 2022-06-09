Гороскоп на июль 2022 года расскажет о знаке Зодиака, которого астрологи назвали самым большим везунчиком середины лета. Об этом пишет Lady Health. И этот счастливчик – Стрелец! Астрологи считают, что этот месяц будет удачным для Стрельца во всех отношениях. Однако нельзя сказать, что у представителей знака все будет получаться, словно по волшебству. Ведь везение Стрельцов в июле – это результат приложенных ранее усилий. На работе вас может ожидать повышения как в должности, так и в заработной плате. Поэтому совет вам: не сбавляйте набранный ранее темп, чтобы не разочаровать руководство в том, что вы – лучший выбор. Будет везти тем Стрельцам, которые задействованы в сфере торговли. Астрологи говорят, что ваша харизма и красноречие помогут вам совершить прорыв в бизнесе. А вот заработанное состояние вам не советуют тратить зря. Если есть возможность, лучше отложите деньги, финансовая подушка не помешает. Кроме того, возможно, вам подвернется возможность выгодно уложиться. В личной жизни придет период полного взаимопонимания и идиллии. Семейные представители знака могут рассчитывать на всяческую поддержку со стороны своей половинки. А вот одинокие Стрельцы имеют все шансы вступить в романтические отношения с долгосрочной перспективой. Раньше мы писали, жизнь каких знаков Зодиака существенно изменится внутри лета. Также астрологи рассказали о знаках Зодиака, у которых лучшая совместимость в постели.