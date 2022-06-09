В Украине 9 июня местами ухудшится, в южных и западных регионах ожидаются грозы. На остальных территориях сухо и жарко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в Украине небольшая облачность. Без осадков, лишь на крайнем юге страны, днем местами и Закарпатье кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +14+16, днем +26+29 градусов; на западе ночью +13+16 градусов, а днем +27+29; в восточных областях ночью +14+16, днем +27+29 градусов; на юге страны ночью +15+18 градусов, а днем +24+29; в центральных областях ночью +14+16, днем +27+29 градусов. Погода в Киеве Днем в столице без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометра ночью покажут +15+17, а днем поднимутся до +27+29 градусов. Ранее синоптики рассказали, какая погода в июне в Украине. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.