Премьер-министр Украины Денис Шмигаль поблагодарил Европарламент и его президента Роберти Мецоли за принятие резолюции с рекомендацией дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Дениса Шмыгаля. "Европарламент рекомендовал дать Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Депутаты одобрили соответствующую резолюцию, призывающую также предоставить Украине необходимое оружие для борьбы с агрессором", – подчеркнул глава правительства. Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал иностранный бизнес, которому грозит рейдерство на территории России, производить релокацию в Украину. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.