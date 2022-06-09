Каждый день автомобилистам приходится преодолевать множество препятствий на дороге, таких как ямы и рытвины. В частности, все это может повредить подвеску и другие части кузова. Что делать, чтобы автомобиль остался целым – читайте ниже . К чему приводит попадание в яму Под главным ударом оказываются колеса, диски и шины, которые могут быть повреждены. Возможно появление бокового пореза. Также может повредиться подвеска, рулевое управление. Важно помнить, если удар в яме был сильным, но вам кажется, что все в порядке, то спустя некоторое время проблемы могут дать о себе знать. Другая опасность – это потеря управления, а именно транспорт может резко развернуть. Ошибки водителей Основной ошибкой является то, что водитель двигается быстро и замечает в момент и объехать ее уже не получается. В таком случае от едущего впереди автомобиля следует держать дистанцию и двигаться с такой скоростью, которая позволит экстренно затормозить в случае чего. Также другой ошибкой является то, что заметив яму, водители пытаются затормозить в последний момент, в результате чего попадает в нее еще жестче. Удар оказывается сильнее, чем при обычном движении, а значит, растет вероятность повреждения авто. Поэтому если перед ямой затормозить не получается, то проезжать ее нужно по прямой, держа газ ровно. Отметим, что следует тормозить до препятствия, а непосредственно перед неравенством резко отпускать тормоз. Тогда пружины разжатся и разгрузят переднюю ось, что позволит легче проскочить препятствие и не повредить подвеску автомобиля. Ранее мы сообщали, почему ездить с полупустым баком небезопасно для автомобиля. Также мы называли самые вредные повадки водителей. Кроме того, избавиться от запаха сигарет в салоне авто.