Военнослужащие НАТО принимают участие в крупнейших в истории учениях по испытанию систем противовоздушной и противоракетной обороны. Всего задействовано около трех тысяч человек из 17 стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC. Обучение направлено на отработку противодействия российским крылатым ракетам, а также авиации разных классов и типов, находящуюся на вооружении армии РФ. Всего в учениях, которые называются "Наследие Рамштайна", привлечены три тысячи военнослужащих из 17 стран-союзников. Учения проходят на территории Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. В общей сложности 50 истребителей и других боевых самолетов прилетели с баз по всей Европе, в учениях вовлечены 17 наземных систем противовоздушной и противоракетной обороны. Ранее сообщалось, что воздушные силы самообороны Японии провели совместные учения с США над Тихим океаном. В них приняли участие два стратегических бомбардировщика B-1 американских ВВС. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.