Президент Польши Анджей Дуда критиковал тот факт, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон продолжают вести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Несмотря на продолжение войны России на Украине. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Bild. Он заявил, что поражен всеми разговорами, которые ведутся с Путиным. "Особенно — канцлером Шольцем, президентом Эмманюэлем Макроном. Эти переговоры ни к чему не приводят", — отметил политик. По словам польского лидера, данные беседы скорее обладают эффектом "своего рода легитимации для того, кто несет ответственность за преступления, совершенные российской армией в Украине". Один лишь Путин ответственен за командировку российских сил в Украину, отметил Дуда. Именно Путина поддерживают командующие войсками, добавил президент. "Разве кто-нибудь во время Второй мировой войны говорил подобным образом с Адольфом Гитлером? Кто-нибудь говорил, что тот диктатор должен сохранить лицо? Что необходимо действовать так, чтобы это не было унизительным для Адольфа Гитлера?",- продолжил Анджей Дуда. Подобных политиков он не знает, резюмировал глава польского государства. Напомним, до этого канцлер Германии проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о своем последнем по времени телефонном разговоре с президентами РФ и Франции 28 мая. Ранее Макрон заявил, что Россию не нужно унижать сейчас, чтобы по завершении войны против Украины она могла выйти из политической изоляции. При этом он назвал войну исторической ошибкой президента Владимира Путина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.