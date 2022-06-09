Власти США и Британии разработали план обучения украинским военным работе с западными реактивными системами залпового огня (РСЗО). На подготовку солдат потребуется от трех до четырех недель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post. По словам генерала США Марка Милли, на данном этапе предполагается обучение "взводу украинских солдат" американской стороной. "Мы должны начать это с рациональной и продуманной программы, в рамках которой они будут обучены такому уровню, чтобы быть эффективными", — отметил Милли. Речь идет об ускоренном курсе обучения. "Просто бросить данную систему вооружений в бой не принесет пользы. Нужна подготовка, чтобы добиться максимальной эффективности применения этих вооружений как высокоточных систем", — добавил Милли. По оценке издания, заявления Милли свидетельствуют о "повышении вероятности, что больше таких вооружений могут отправить в Украину". Как говорится в материале, британская сторона, согласно плану, также намерена учить "по взводу за раз". Как заявил Милли, российские силы на Донбассе "продемонстрировали, что превосходят по огневой мощи и радиусу украинскую артиллерию". По мнению генерала, украинская сторона нуждается в "некоторых артиллерийских системах большей дальности". Ранее сообщалось, что украинские военные, которые сейчас проходят учения по овладению западным оружием, закончили теоретическую часть и перешли к практике. Сейчас учатся стрелять из гаубиц PzH 2000. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.