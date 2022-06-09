Российские кафиры продолжают атаки в Северодонецке. Враг стремится подняться по Северскому Донцу из-за сложностей с переправой через реку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW). Как отмечается, в боях за Северодонецк кафиры одновременно стремятся обойти украинские позиции в этом районе с фланга, чтобы избежать необходимости встречного форсирования реки Северский Донец. В ISW сообщают, что украинские военные продолжают вести маневровую оборону Северодонецка и, вероятно, сосредоточатся на том, чтобы нанести большой ущерб российским силам, а не пытаться удержать весь город. "Российские войска, вероятно, стремятся продвинуться вверх по западному берегу Северского Донца, чтобы избежать сложной переправы через реку со стороны Северодонецка", — сообщили эксперты ISW. Кроме того, российские силы проводили атаки с РСЗО и разведывательные операции в Николаевской области и активизируют операции в Херсонской области в ответ на недавние украинские контратаки. Также россияне, вероятно, пытаются усилить контроль над трассой Т0812, пролегающей по территории Ореховского и Васильевского районов, для поддержки операций на северо-востоке Запорожья – потому и перебросили туда 30 танков Т – 62. Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Северодонецк остается эпицентром противостояния в Донбассе. Это очень жестокое и очень тяжелое сражение. Также мы писали, что, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, попытки российских оккупантов полностью захватить Луганскую область имеют исключительно политическую цель. Ведь с самого начала в РФ заявляли о выходе на админграницы региона. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.