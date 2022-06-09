Volkswagen предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде РФ уволиться по собственному желанию. В качестве компенсации работникам завода дают до шести окладов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ". Речь идет о 200 сотрудниках контрактной сборки Volkswagen/Skoda на базе группы ГАЗ. На заводе автомобили не выпускают с 3 марта из-за санкций США против ГАЗа. При этом производство вряд ли возобновится. По словам юристов, сейчас многие компании проводят добровольное увольнение вместо сокращений и обычно предлагают тот же уровень компенсаций. Напомним, крупный российский авихолдинг S7 Group отказывается от запуска лоукостера Citrus и останавливает проект по созданию ракеты-носителя легкого класса из-за западных санкций. Мы также писали о том, что США запретили инвесторам покупать долги и акции российских компаний на вторичном рынке. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.