Китай предлагает своим гражданам денежное вознаграждение в размере 15 тысяч долларов за сообщение о угрожающих национальной безопасности людях. Власти страны активизируют многолетнюю кампанию по выявлению тех, кого они называют "представителями иностранного шпионажа" и "вражескими силами". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. Успешные информаторы могут получить либо духовное вознаграждение в виде сертификатов, либо материальное вознаграждение в виде наличных денег. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте Министерства государственной безопасности. Доносы должны содержать конкретные сведения о привлеченных людях или действиях, а информация должна быть новой для власти. Сообщения могут быть сделаны лично, через Интернет, по почте или через горячую линию государственной безопасности. Напомним, ранее стало известно, что Москва как минимум дважды оказывала давление на Пекин, чтобы тот предложил новые формы экономической поддержки. Однако КНР отказывалась против санкций Запада. Также мы писали, что 24 мая российские войска провели первые совместные военные учения с Китаем после вторжения в Украину. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.