Президент США Джо Байден совместно с президентом Бразилии Жаиром Болсонаром договорились о координации действий в Совете Безопасности ООН для мирного урегулирования войны в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Также главы государств намерены тесно сотрудничать в работе по предотвращению дальнейшей вырубки лесов Амазонки. Договоренности были достигнуты в рамках саммита Америки. Ранее сообщалось, что Джо Байден обсудил в среду по телефону с польским коллегой Анджеем Дудой поддержку Украины. Стороны также говорили о сотрудничестве в области безопасности. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.