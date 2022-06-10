Сегодня, 10 июня, погода в Украине будет жаркой. Однако в некоторых регионах прогнозируются дожди с грозами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня осадки ожидают на западе и юге страны. В частности, грозовые дожди покроют Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Одесскую, Херсонскую, Николаевскую и Винницкую области. Ветер преимущественно восточный с порывами до 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +14+18, днем +28+31 градусов; на западе ночью +13+16 градусов, а днем +29+21; в восточных областях ночью +14+17, днем +28+31 градусов; на юге страны ночью +15+17 градусов, а днем +23+28; в центральных областях ночью +14+17, днем +29+30 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице и в Киевской области будет сухая погода. Возможна переменная облачность. Ветер восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров днем покажут +28+31 градус, а ночью +14+18. Напомним, по данным синоптиков, погода летом будет аномально жаркой и с дефицитом осадков. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.