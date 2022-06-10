Администрация президента США обеспокоена вынесением смертного приговора трем иностранным гражданам в ДНР. Вашингтон призывает РФ уважать нормы гуманитарного права. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена. Он напомнил о праве на защиту задержанных иностранцев. "Мы глубоко озабочены сообщениями о фиктивном "судебном процессе" и вынесением приговора об участниках боевых действий, которые законным образом несли службу в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы с уважением относиться к международному гуманитарному праву, включая права и защиту, что предоставляется военнопленным", — заявил Блинкен. Напомним, в "ДНР" хотят казнить трех иностранных граждан, ушедших добровольно защищать Украину. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.