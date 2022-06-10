Министр финансов США Джанет Йеллен предложила создать коалицию стран, вводящих санкции против России. По мнению министра, это поможет сделать санкции более действенными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times. В марте Россия заняла первое место в мире по количеству введенных санкций, обойдя по этому показателю Иран и Сирию. "По моему мнению, нам необходима довольно многочисленная группа стран, которые были бы согласны вводить санкции против России. Создание такой коалиции необходимо, чтобы сделать санкции более эффективными в глобальном масштабе", — заявила она. Напомним, западные партнеры Украины ввели санкции против Путина и его оцепления еще в феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения России. В мае Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России по эмбарго на поставку нефти. Ожидается, что поэтапный отказ от российской нефти займет от 6 до 8 месяцев. Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда обвинил часть продолжающего работать с РФ немецкого бизнеса в безразличии к войне в Украине. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.