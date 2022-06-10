Для обеспечения функционирования экспортных коридоров в Черном море для вывоза украинского зерна необходима международная миссия военно-морских сил. Гарантиям России по деблокированию портов нельзя верить. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании ОБСЕ. Украинский посол напомнил недавний российский ракетный удар по зерновому терминалу в Николаеве, поэтому нельзя исключать планы России использовать такой коридор для нападения на Одессу и на юг Украины. "Украина максимально четко выразила свою позицию по морским портам: для защиты береговой линии нужна военная техника, а для патрулирования экспортных путей в Черном море — миссия военно-морских сил", — заявил он. По его словам, Украина ценит усилия партнеров, направленные на разблокировку украинских портов с целью вывоза зерна, но "нужно быть осторожными". "Русские обещания всегда бесполезны. Сколько раз они обещали не нападать на украинцев?", — резюмировал Цымбалюк. Напомним, Минобороны Великобритании заявило, что блокада Россией портов в Черном море приведет к росту цен на жизненно важные товары. Ранее Литва призвала создать военно-морскую коалицию, чтобы разблокировать порты Украины.