Ранним утром на одном из предприятий Днепра возник сильный пожар. Горело на одном из предприятий города, событие с вражеской атакой не связано. Спасатели огонь уже усмирили. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВВА Валентина Резниченко. Утром зафиксирован ракетный удар по Днепровскому району. Предварительно, без пострадавших детали уточняются. Также ночью войска РФ обстреляли Криворожский район, под огонь попали сразу три общины. В Зеленодольской общине есть разрушения, 41-летняя женщина получила осколочное ранение. В Широковской и Апостоловской общинах никто не пострадал. Напомним, что экс-начальник пресс-службы Генштаба полковник ВСУ Владислав Селезнев прокомментировал возможность захвата Днепра. По его словам, что взять город в окружение и уж тем более захватить его у противника у них никаких шансов и возможностей нет. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.