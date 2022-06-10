Из-за потерь, полученных во время боев с украинскими защитниками в Харьковской области, мотострелковое подразделение из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказалось от участия в боевых действиях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ. На Слобожанском направлении русские военные силами в 30 батальонных тактических групп ведут боевые действия. Оккупанты пытаются сковывать действия войск Сил обороны и не допустить их дальнейшего продвижения и выхода на линию государственной границы. На Славянском направлении противник активных действий не проводил, сосредотачивает свои войска, пытается создать условия для возобновления наступления. На Донецком направлении войска РФ наносят ракетные и авиационные удары, в том числе и по населенным пунктам. Также российская армия безуспешно пытается установить полный контроль над Северодонецком, боевые действия продолжаются. На Бахмутском направлении кафиры активно применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию. Подразделения противника также пытались вести штурмовые действия по направлению Нирково и Николаевки, но попытка атаки была успешно отбита. Войска РФ предприняли попытку провести разведку боем в направлении Нагорного и Берестова, но затем с потерями отошли. Противник ведет наступление в направлении Воздвиженка – Роты, имеет частичный успех, закрепляется на занятых рубежах. На Южнобужском направлении подразделения врага ведут оборону. В частности, отмечается установление минных ограждений в районе населенного Высокополья. В Волынском и Полесском направлениях подтверждено привлечение к охране границы в Гомельской области подразделений специальной бригады внутренних войск Министерства внутренних дел Беларуси. Ранее сообщалось, что, согласно западным оценкам, Россия в ходе войны против Украины потеряла от 15 000 до 20 000 военнослужащих погибшими. На сегодняшний день трудно назвать более точную цифру, однако обе стороны сталкиваются со значительными жертвами. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.