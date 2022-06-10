В ходе боевых действий на Луганщине в районе Северодонецка Вооруженные Силы Украины ликвидировали офицера ВС РФ, занимавшего должность заместителя командира 2 отдельной мотострелковой бригады 2 Армейского корпуса «ЛНР» под позывным «Самурай» и тяжело ранили офицера ВС РФ, занимающего должность комбрига 2 ОМБСР 2 АК, действовавшего под званием и именем прикрытия генерал-майор Денис Кудасов.

Об этом сообщает источник Guildhall в украинской разведке.

«Есть подтверждение, что в ходе боевых действий в районе Северодонецка ликвидирован российский офицер, входивший в командование 2 Армейского корпуса российских оккупационных войск в структуре так называемой «ЛНР». Кадровый военнослужащий ВС РФ, действовавший под званием и именем прикрытия – гвардии полковник Руслан Калинин, занимавший должность заместителя командира 2 отдельной мотострелковой бригады 2 АК уничтожен 4 июня. Российский офицер использовал позывной «Самурай», — говорится в сообщении.

«Также в начале июня в ходе артудара ВСУ в районе того же Северодонецка получил тяжелое ранение легких кадровый российский военный, хорошо известный под ранее используемым позывным «Ташкент», нынешний позывной – «Директор», занимающий должность командира бригады 2 ОМСБр 2 Армейского корпуса. Данный офицер ВС РФ принимал участие в боевых действиях под именем прикрытия – генерал-майор Денис Кудасов. Офицер был эвакуирован в РФ для предоставления медицинской помощи, но все еще продолжает возглавлять бригаду», — сообщили в разведке.

Ранее в украинской разведке также сообщили, что бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ РФпродолжают нести весомые потери в личном составе и технике в ходе военных действий против Украины.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины армия Российской Федерации с начала полномасштабной войны потеряла 31 500 военных.