Япония запретит поставлять в Россию грузовые автомобили, самосвалы и бульдозеры. Эти мероприятия вступят в силу с 17 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС. Министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда пояснил, что решение принято в связи с решением Кабинета министров Японии о запрете на экспорт в Россию продукции, что "способствует укреплению промышленной инфраструктуры". Санкции связаны в связи с вторжением России в Украину. Ранее сообщалось, что Япония объявила новые санкции против 133 человек из Российской Федерации и "ЛДНР" из-за войны войны против Украины. Также в список включили 70 компаний. Кроме того, Япония расширила санкционный перечень товаров, запрещенных к экспорту в Россию. В список включили высокотехнологичное оборудование, в том числе 3D-принтеры и оборудование для проведения квантовых вычислений. 7 июня японские власти ходили санкции против "Россельхозбанка" и МКБ и объявили о запрете на экспорт товаров в РФ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.