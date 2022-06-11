В Украине сегодня, 11 июня, в западных и южных областях ожидаются грозовые дожди. При этом местами прогнозируется град. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в западных, а днем местами в Одесской и Николаевской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. При этом местами в отдельных районах западных областей град и порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах сильные дожди. В остальных областях — без осадков. Ветер восточных направлений, скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +14+17, днем +29+32 градусов; на западе ночью +14+18 градусов, а днем +25+29; в восточных областях ночью +14+17, днем +31+33 градусов; на юге страны ночью +15+18 градусов, а днем +24+31; в центральных областях ночью +15+17, днем +29+32 градусов Погода в Киеве Днем в столице без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью составит +16+18 градусов, а днем прогреется до +29+34. Напомним, также синоптики дали прогноз погоды на эти выходные. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.