Знаменитая грузинская джазовая певица Нино Катамадзе приехала в Киев, чтобы поддержать украинцев и дала концерт в подземке. Всемирно известная артистка выступила на станции метро "Майдан Незалежности" перед зрителями-пассажирами, под аккомпанемент музыкантов и проезжающих поездов. Уникальный концерт-экспромт сняли на видео жители и гости столицы и кадры опубликовали в сети. 49-летняя джазвумен хорошо известна своей поддержкой Украины и критикой российской агрессии как против нашей страны, так и своей родины – Грузии. Дева убеждена, что искусство и политика тесно связаны и она не хочет быть неискренней перед своими поклонниками, а таких среди украинцев – очень много. Вечером в пятницу, 10 июня, Нино Катамадзе "превратила" платформу киевского метро в уютный концерт-зал, а сама выступала на импровизированной сцене перед ступенями к переходу на другую станцию. Тем, кому удалось попасть на выступление легендарной артистки, делятся в интернете яркими музыкальными видеороликами.

Видео: выступление Нино Катамадзе в метро Киева 10 июня

War time concert на платформе Kyiv metro. Jazz legend @ninokatamadze, чтобы сделать spirit of love and freedom. Это what you can see only in Ukraine. Thanks for supporting us, Nino! pic.twitter.com/rh6rHpCXYq — Serhiy Leshchenko (@Leshchenkos) Июнь 10, 2022

Концерт Нино Катамадзе в метро Киева 10 июня (фото: twitter.com/Leshchenkos) Отметим, что выступления звезд в метрополитене столицы уже становятся приятной традицией. Так, ранее в мае лидер культовой группы U2 Боно спел на киевском метро "Крещатик", что стало для пассажиров настоящим сюрпризом. А в апреле фронтмен Океан Эльзы Святослав Вакарчук в киевской подземке провел благотворительный концерт и собрал большую сумму для детей, пострадавших от военной агрессии РФ.