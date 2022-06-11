Дата Троицкой субботы привязана к Воскресению Христову и потому меняется каждый год. В этом году она выпадает на 11 июня. Что нужно сделать в Троицкую родительскую субботу 2022 года – читайте в материале Styler. Суббота предшествует вхождению в Петров или Апостольский пост, который начинается 20 июня в 2022 году. Эта дата для православных имеет особое значение. Что сегодня обязательно нужно сделать Христиане отцовскую субботу должны начать в храме, где в этот поминальный день нужно совершить заупокойное богослужение. Это особая панихида. Во время службы в церкви верующие должны молиться о своих усопших родителях, родственниках и близких, можно написать заупокойные записки и поставить свечи. Нужно принести с собой угощение, предпочтя хлеб, фрукты сладости. Священнослужители их освятят и передадут пищу нуждающимся. После посещения храма всей семьей люди отправляются на кладбище. Зажигают лампадки. Если прах близкого человека покоится в могиле, на него кладут хвойные ветки или живые цветы. Троицу называют не только Пятидесятницей, но и зеленым праздником. В старину наши предки день перед Троицей и следующую за ней неделю считали периодом наступления лета. Кроме того, в родительскую субботу принято раздавать милостыню. Но не просто так, а с просьбой помолиться за родственников. Что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу В этот день нельзя поминать самоубийц и тех, кто не был крещен в православной вере. Нельзя устраивать банкеты и распивать спиртные напитки на кладбище. Желательно не оставлять на могилах усопших еду. Нельзя поминать усопших дурными словами, вспоминать им виды и нехорошие поступки. Отметим, что в этот поминальный день принято угощать конфетами, печеньем или пирожками друзей, соседей и знакомых. Очень важно помянуть близких! Напомним, ранее мы публиковали календарь церковных праздников в июне 2022 года. А также рассказывали, когда в Украине отмечается Троица, и будет ли дополнительный выходной.