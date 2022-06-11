Китай использует все более агрессивный подход к территориальным претензиям. США в дальнейшем будут поддерживать Тайвань. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. При этом глава Пентагон заявил, что США сделают все возможное, чтобы предотвратить конфликт. "КНР использует все более агрессивный подход в том, что касается его территориальных претензий. Наша политика не изменилась. Но, к сожалению, это не касается Китая. Мы сделаем все возможное, чтобы справиться с этим напряжением, предотвратить конфликт и достичь мира и процветания" , – сказал Остин. Напомним, 10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин начнет войну, если Тайвань провозгласит независимость. Ранее мы сообщали, что военные стратеги Тайваня изучают сопротивление Украины и отпор войскам России для усовершенствования собственной боевой тактики на случай, если Китай начнет силовой захват острова. В то же время, Соединенные Штаты готовы применить силу для защиты Тайваня. Президент Джо Байден заявил, что США поддерживают другие страны, чтобы гарантировать, что Китай не сможет ворваться на Тайвань. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.