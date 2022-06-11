Гороскоп на июль 2022 года расскажет о знаках Зодиака, которым следует приготовиться к полосе неудач и невезению в середине лета. Об этом пишет Lady Health. Овен У представителей знака наступает сложное время. Астрологи говорят, что Овнам придется хвататься за несколько дел сразу. Это нужно для того, чтобы благополучно пережить второй месяц лета. Потому вам рекомендуют тщательно распланировать свои дела и пытаться дозировать энергию. Не берите на себя чужие обязательства и не сваливайте на свои плечи непосильную ношу. Лев У семейных Львов могут возникнуть недоразумения со второй половинкой. Связано это будет, скорее всего, с нехваткой внимания. Вам следует уделять больше внимания любимому человеку. Кроме того Львы могут столкнуться с проблемами пищеварительной системы. Звезды советуют сесть на оздоровительную диету и заняться профилактикой заболеваний желудочно-кишечного тракта. Козерог Июль для Козерогов станет месяцем, когда финансовые вопросы будут стоять очень остро. Звезды не прочат солидных денежных поступлений. Поэтому вам придется как никогда раньше соблюдать режим жесткой экономии. А вот Козерогам, работающим с ценными бумагами, следует быть предельно внимательными, чтобы не допустить роковой ошибки. Раньше мы писали, какому знаку Зодиака больше всего повезет внутри лета. Также астрологи назвали представителей зодиакального круга, жизнь которых изменится в июле 2022 года.