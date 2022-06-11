Министр обороны США Ллойд Остин призвал международное общество объединить усилия в ответ на агрессию России против Украины и попытки Кремля подорвать мировой порядок. Об этом он заявил на конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ. "Вторжение России в Украину — это пример того, что происходит, когда угнетатели презирают правила, защищающие нас всех. Так происходит, когда великие государства решают, что их имперские аппетиты важнее прав мирных соседей", — заявил Остин. Министр также отметил, что РФ уничтожает мировой порядок, основанный на правилах. И если не вмешаться, это приведет к образованию мира, наполненного хаосом. Напомним, по словам главы Пентагона, Дания вызвалась передать Украине противокорабельные ракеты "Гарпун" и пусковые установки к ним. Пентагон анонсировал проведение третьей встречи в формате "Рамштайн". В этот раз она должна пройти в Брюсселе. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.