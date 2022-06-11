Посол России в США Анатолий Антонов предложил Вашингтону приступить к переговорам по разработке договора, который придет на смену СНВ-3. Госдеп ранее говорил о заинтересованности в продлении договора после 2026 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости". Он предложил начать "работать над тем, что придет на смену". "Через несколько лет – в 2026 году – он (договор) закончится. Соответствует ли национальным интересам США то, что у нас не будет контактов между военными, дипломатами по стратегической стабильности? Мне кажется, что нет", – сказал Антонов. Помощник госсекретаря США Меллори Стюарт в начале июня заявила, что США хотят "сохранить после 2026 года лимиты на российские системы, покрываемые СНВ-3". Она отмечала, что Вашингтон хочет "ограничить новые типы ядерных систем, разрабатываемых Россией". Отметим, договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году в Праге, а вступил в силу в феврале 2011 года. Соглашение предусматривает уменьшение количества ядерных боевых зарядов обеими странами до 1550. Число межконтинентальных ракет, а также снарядов на подлодках и стратегических бомбардировщиках не должно превышать 700. Напомним, 29 января 2021 г. президент России Владимир Путин подписал закон о продлении ядерного договора с США. Ранее сообщалось, что в октябре 2019 Путин предложил Соединенным Штатам продлить ядерное соглашение на один год без условий. Однако США настаивали на том, что соглашение будет продлено только при условии временной заморозки размеров ядерных арсеналов.