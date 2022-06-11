Вторжение России в Украину вынудило изменить взгляды многих стран на глобальную безопасность. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на саммите по безопасности "Шангри-Ла-диалог" в Сингапуре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today. Глава правительства также отметил, что Япония хоть и является миролюбивой страной, но изменчивый региональный и глобальный ландшафт безопасности побудил Токио пересмотреть свою оборонную позицию. Напомним, что партия Японии поставила долгосрочные политические цели, в том числе существенное увеличение оборонного бюджета. Ранее сообщалось, что Япония объявила новые санкции против 133 человек из Российской Федерации и "ЛДНР" из-за войны войны против Украины. Также в список включили 70 компаний. Кроме того, Япония расширила санкционный перечень товаров, запрещенных к экспорту в Россию. В список включили высокотехнологичное оборудование, в том числе 3D-принтеры и оборудование для проведения квантовых вычислений. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.