России пока не удалось обратиться на новый срок членом Экономического и социального Совета ООН (ЭКОСОР). Это один из шести главных органов Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW. После пяти туров голосования, проходившего в Нью-Йорке в пятницу, 10 июня, РФ не смогла получить необходимые для избрания голоса двух третей государств-членов Генеральной ассамблеи ООН. В первом туре РФ получила 118 голосов – на 10 меньше, чем было нужно для избрания. Поэтому она вышла во второй тур вместе с Северной Македонией, неожиданно показавшей второй после России результат в регионе "Восточная Европа". В последующих раундах ни России, ни Северной Македонии не удалось получить требуемое количество голосов. Неназванные дипломаты, на которых ссылается, объясняют неудачу РФ согласованной позицией стран Запада во главе с США, осудившими военную агрессию России против Украины. Всего 10 июня планировалось избрать 18 новых членов. Для остальных 17 кандидатов голосование прошло успешно. Дата проведения новых туров для избрания последнего, 18 члена, будет объявлена позже. ЭКОСОС координирует сотрудничество в экономической, социальной областях ООН и ее специализированных учреждений. В его состав входят представители 54 государств, причем за каждым регионом планеты закреплено определенное количество мест: например, за Африкой – 14, а за Восточной Европой – 6. Каждое государство избирается в Совет на трехлетний срок Генассамблеей ООН. Сейчас Россия является членом ЭКОСОРА, но ее полномочия истекают в декабре текущего года. Напомним, 10 июня премьер-министр правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Россия выходит из состава Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). СССР выступил в организацию в 1975 году. 7 апреля Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) проголосовала за отстранение России от Совета по правам человека. Решение поддержали две трети стран. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.