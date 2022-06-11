США стремятся достичь дипломатического решения по вопросу экспорта продовольствия из Украины по Черному морю. Однако американские военные могут внести свой вклад в случае необходимости. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина во время пресс-конференции в Сингапуре. Он отметил, что ситуация с заблокированным Россией зерном сложна. Последствия уже ощущаются по всему миру. "Если вы спрашиваете, могут ли военные в регионе внести сюда вклад, то, конечно, мы можем. Но мы всегда стремимся в первую очередь достичь дипломатического решения, и я вижу много энергии в этом направлении", – заявил Остин. Напомним, РБК-Украина писала о том, что Турция и Россия обсудили разблокировку украинских портов для возобновления экспорта зерна. Между тем, глава Кремля Владимир Путин заявил о готовности разблокировать экспорт в обмен на снятие санкций Запада. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.