США намерены в разы увеличить запасы вакцины против оспы обезьян, обнаруженные уже в трех десятках стран по всему миру, в том числе в США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News. Несмотря на то, что система здравоохранения США считает низким риском распространения инфекции среди американцев, проводится подготовка к разным сценариям развития болезни. В Соединенных Штатах уже создан запас из 72 тысяч доз вакцины Jynneos и ожидает получения дополнительных 300 тысяч доз препарата производства Bavarian Nordic. Они должны поступить в медицинские учреждения в течение нескольких недель. Также правительство на этой неделе опубликовало заказы на дополнительные 500 тысяч доз вакцины Jynneos, которые будут доставлены в медучреждения до конца года. Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что шансы на распространение обезьяньей оспы в нашей стране очень малы, поскольку Украина не является транзитной страной для путешествий в страны Африки. Между тем, Всемирная организация здравоохранения оценивает риск распространения этой болезни как умеренный. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.