Урожай пшеницы Украины в 2022 году составит около 20 млн. тонн, что значительно меньше, чем в прошлом году (32,2 млн. тонн). Но этого более чем достаточно для внутреннего потребления. Об этом в комментарии РБК-Украина сказала Елизавета Малышко, ведущий эксперт компании "УкрАгроКонсалт". "Урожай пшеницы около 20 млн тонн, потребление внутреннее будет около 7,5 млн тонн", — сказала она. По ее словам, в эту цифру входят также семена, фураж. "Если говорить о внутреннем потреблении, то, конечно, оно сократится по сравнению с прошлогодним за счет многих факторов", — отметила эксперт. Кроме того, Украина входит в этот сезон с очень большими остатками в прошлом году из-за того, что заблокированные порты и экспортный поток меньше, чем он должен быть. "Где-то 5 млн тонн остатков только пшеницы будет до начала уборки нового урожая", – добавила Малышко. "То есть экспортный потенциал у нас очень велик, хотя пока неясно, насколько он будет реализован", — сказала она. Напомним, Украина в этом году из-за войны потеряет четверть площадей до уборки зерновых. Урожай сократится примерно на треть — до 55 млн тонн. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.