Войска РФ главные усилия сосредотачивают на подготовке к пришествию на Славянск. Ведутся штурмовые действия по направлению Пасека-Богородичное. Имея незначительный успех, кафиры пытаются закрепиться на северо-западной окраине Богородичного. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ. На Северском направлении российские военные продолжают удерживать до трех батальонных тактических групп из состава подразделений Западного военного округа на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях. На харьковском направлении подразделения русской армии сосредоточились на ведении обороны и предотвращении дальнейшего продвижения наших войск к границе. На Лиманском направлении враг проводит перегруппировку войск и пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки наступления на Славянск и Северск. Также противник ведет наступление в направлении Новотошковское-Орихово. Имеет частичный успех, закрепляется на северной окраине населенного пункта Орехово. Продолжает вести штурмовые действия в городе Северодонецк. На Бахмутском направлении кафиры проводят перегруппировку с целью ведения наступления на Николаевку и Камышеваху. Для усиления группировки войск переместили одну батальонную тактическую группу. В Южнобужском направлении войска РФ совершенствуют фортификационные объекты, устанавливают блокпосты вблизи мостов через Северо-Крымский канал. Напомним, ранее советник главы офиса президента Алексей Арестович сообщил о ликвидации еще двух российских генералов под Херсоном. Кроме того, по его словам, впервые подтверждено пребывание сирийских наемников, воюющих на стороне России. Арестович отметил, что артиллерия уничтожила их базу в Херсонской области, в результате около 200 убитых. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.