Погода в Украине в ближайшие дни, в воскресенье и в понедельник будет теплая, но в некоторых областях пройдут дожди с грозами. Какая погода ждет украинцев, рассказали в Укргидрометцентре. Погода в воскресенье 12 июня ночью в Карпатах, днем в северных (кроме Житомирской), Винницкой, Харьковской и Одесской областях местами пройдут кратковременные дожди, грозы. В частности, на остальных территориях страны без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью будет +14…+19, днем +29…+34, в западных областях Украины +23…+28. Также в течение суток на высокогорье Карпат температура будет +10…+16. Отметим, что теплее всего будет в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Черкасской областях. Синоптики там прогнозируют до +33 градусов. В Киеве ночью без существенных осадков. Во второй половине дня возможен дождь с грозой, который к вечеру должен завершиться. Ветер в столице будет северным, 5-10 м/с. Температура ночью +17…+19, днем +28…+30.

Прогноз погоды на 12 июня. Прогноз погоды на понедельник В Украине в понедельник, 13 июня, днем в восточной части и в западных областях местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах, град, шквалы 15-20 м/сек. В частности, на остальных территориях осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью будет достигать +10…+15, днем +23…+28. На юге днем +28…+33, в северных областях +25…+30. В понедельник в Киеве осадков не ожидается. В общем, температура ночью будет составлять +17…+19, днем +27…+29. Ветер в столице будет северным, северо-западным, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 13 июня. Раньше синоптики рассказывали, когда в Украину придет 30-градусная жара. Также, в какую погоду нужно идти на рыбалку, чтобы точно возвратиться с полным садом.