В Украине сегодня почти в половине регионов ожидаются дожди, местами грозы. При этом днем столбики термометров будут достигать +32 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, ночью в Карпатах и Черновицкой области, днем в северных (кроме Житомирской), Винницкой, Харьковской и Одесской областях местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +14+18, днем +27+30 градусов; на западе ночью +13+18 градусов, а днем +24+27; в восточных областях ночью +16+20, днем +29+32 градусов; на юге страны ночью +17+22 градусов, а днем +27+33; в центральных областях ночью +16+18, днем +30+32 градусов Погода в Киеве Днем в столице ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха составит +17+19, а днем +27+32 градуса. Напомним, ранее синоптики рассказали о том, какой будет погода в течение июня. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.