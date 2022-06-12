Эксперты из Франции помогут Украине расследовать преступления российских оккупантов в Черниговской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. По ее словам, команда Национальной жандармерии Французской Республики (IRCGN) прибыла в Украину еще в середине апреля на пару недель, но задержалась почти на 2 месяца. "На смену судмедэкспертам и специалистам по ДНК-анализу прибыла делегация экспертов другой специализации: моделирование с помощью дрона, баллисты, взрывотехники, а также специалисты по применению оружия массового поражения. Они работают в Черниговской области и проводят исследования в местах разрушений в результате обстрелов", – говорится в сообщении. Также стороны говорили о сотрудничестве в сфере расследования гибели и ранения французских журналистов. "Эти военные преступления должны быть наказаны, и мы готовы совместно сделать все для этого", — добавила Венедиктова. Напомним, что определены девять россиян, издевавшихся над украинцами в Черниговской области. В селе Ягодном они устроили "подвал смерти", в результате чего погибли 37 мирных жителей. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.