Иран вплотную подошел к созданию ядерного оружия. Тегеран обогащает уран с беспрецедентной быстротой. Об этом заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph. Он призвал Запад оказывать давление на режим в Иране. "Иран опасно близок к тому, чтобы раздобыть ядерное оружие. Без давления со стороны Запада исламский режим в Иране может очень скоро достать в свои руки ядерную бомбу. Мир должен занять жесткую позицию и сказать исламскому режиму: нет ядерного оружия — нет санкций", — заявил Беннет. Отметим, что Иран и западные страны пытаются возобновить соглашение 2015 года, согласно которому Тегеран ограничил свою ядерную программу в обмен на освобождение от экономических санкций США, ЕС и ООН. Тогда президент США Дональд Трамп отказался от соглашения в 2018 году и ввел жесткие санкции. Как сообщало агентство Axios, Израиль поделился с США и европейскими партнерами данными разведки, согласно которым Иран уже имеет возможность получать обогащенный уран такого качества, которое необходимо для изготовления ядерного оружия. В декабре 2021 года Беннетт заявил, что Израиль не является категорическим противником переговоров по ядерному соглашению с Ираном, но ведение результативных договоренностей сейчас не представляется возможным.