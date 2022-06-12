Война России с Украиной привела к еще большему изменению геополитического ландшафта. Ситуацию на Земле сложно назвать мирной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Китая Вэя Фэнхэ на пресс-конференции в Сингапуре. По его оценке, после вторжения в мире стало "больше кризисов и хаоса". "В дополнение к геополитическому переходу и невиданной за столетие пандемии украинский кризис еще сильнее изменил международный геополитический ландшафт. Теперь еще больше кризисов и хаоса, и наш мир нельзя назвать ни мирным, ни беззаботным", — сказал он. Министр обороны КНР утверждает, что правительство Китая не заинтересовано в войне в Украине и в то же время не верит в то, что санкции помогут урегулировать кризис. Правительство Китая, по его словам, поддерживает переговоры между Россией и Украиной и надеется на проведение США и НАТО переговоров с РФ для скорейшего прекращения огня. "Китай поддерживает переговоры между Россией и Украиной. Мы также надеемся, что США и НАТО проведут переговоры с РФ, чтобы создать условия для скорейшего прекращения огня", — заявил он. Министр обороны КНР также заверил, что Китай не помогал РФ финансово в войне с Украиной. Напомним, ранее глава МИД РФ Ван И в ходе переговоров в формате видеоконференции со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок высказался в поддержку создания "зеленого коридора" для экспорта зерновых из Украины. Он также призвал прекратить огонь. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.