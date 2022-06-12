Российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях в Донбассе. В частности, действия кафиров свидетельствуют о планах прорыва на Славянск и Северск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW). Войска РФ построили новый мост вдоль российских наземных линий связи в Изюм Харьковской области, что может свидетельствовать о том, что оккупационные силы будут продолжать усиливать наступательные операции на Славянск и Северск, отмечают аналитики. В то же время россияне продолжили штурм населенных пунктов к северо-западу и юго-востоку от Изюма. Институт со ссылкой на геолокационные кадры предполагает, что российские и чеченские подразделения также взяли под контроль железнодорожную станцию в Камышевасе (примерно в 7 км западнее Т1303) и, вероятно, попытаются соединиться с наступающими на Ореховые подразделениями. Ключевые выводы аналитиков ISW: Российские войска продолжали вести наземные наступления в Северодонецке, но украинские защитники сохраняют контроль над промышленным районом города. Захватчики, вероятно, возобновили усилия по перерезанию трассы Т1303 Гор-Лисичанск и начали неудачный штурм населенных пунктов вдоль трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск. Украинские силы, вероятно, возобновили контрнаступление на северо-западе от Херсона (в Киселевке), к югу от предыдущих операций. Российские оккупационные чиновники издали первую партию русских паспортов в Херсоне и Мелитополе. Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины вчера отразили штурм на Славянск и Северодонецк и остановили наступление из Попасной. Кроме того, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, 11 июня украинские военные сорвали планы российских кафиров перейти в наступление на Запорожье. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.